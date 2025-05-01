Уолтц покинул пост советника Трампа

Майк Уолтц покинул пост советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.

Ранее CBS News, ссылаясь на источники, сообщил, что Уолтц и его заместитель Алекс Вонг вскоре покинут свои посты. Телеканал заметил, что уход чиновников будет представлен администрацией Трампа как реорганизация, а не уступка внешнему давлению из-за скандала с утечкой переписки в мессенджере Signal.

В апреле CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц добавил в закрытый чат в Signal главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза из-за путаницы с телефонным номером.