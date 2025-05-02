Дипломаты США провели переговоры с представителями властей Сирии

Дипломаты Соединенных Штатов Америки провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс в ходе общения с журналистами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Встреча делегаций состоялась 29 апреля, отметила она. Брюс подчеркнула, "любая нормализация отношений в будущем" между Вашингтоном и Дамаском "или отмена санкций" США в отношении Сирии будут зависеть от выполнения требований, изложенных американской стороной. В частности, речь идет о том, что новым сирийским властям "следует полностью отказаться от терроризма" и подавлять его, добавила представитель госдепа.

Незадолго до этого информационное агентство SANA писало, что министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани поблагодарил США за конструктивное обсуждение будущего арабской страны. Делегация Сирии подчеркнула необходимость полной отмены санкций и предоставления народу республики возможности "жить достойно и свободно", добавило издание.