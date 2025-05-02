В Боливии пропал самолет с 5 людьми на борту

Легкий самолет, на борту которого находились пять человек, в том числе ребенок, пропал в боливийской Амазонии, правительство отдало приказ о проведении поисково-спасательной операции, заявил президент Боливии Луис Арсе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, правительство Боливии распорядилось о развертывании поисково-спасательной операции с участием Военно-воздушных сил страны, Объединенного командования по реагированию на чрезвычайные ситуации и Службы поиска и спасения.

В главном управлении гражданской авиации Боливии подтвердили, что самолет выходил на связь с диспетчерами в аэропорту острова Тринидад последний раз в среду, 30 апреля, около полудня.