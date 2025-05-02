Масштабные учения НАТО в Литве

В рамках международных военных учений НАТО Griffin Lightning вертолеты союзников совершат полеты на малой высоте над территорией Литвы, включая приграничные районы. Об этом сообщает Минобороны Литвы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"‎3-23 мая на территории Литвы пройдут международные военные учения Griffin Lightning 2025... Самая заметная для жителей Литвы часть этих учений начнется в эту субботу - полеты немецких военных вертолетов в воздушном пространстве Литвы в светлое и темное время суток", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, в страну будет переброшено около 30 немецких военных вертолетов: ударные вертолеты TIGER, транспортные вертолеты NH90, тяжелые транспортные вертолеты CH-53 и легкие многоцелевые - EC135.

Некоторые полеты планируются на предельно малых высотах - до 150 метров.