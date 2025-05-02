В ООН ожидаются масштабные реформы

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил планы масштабных реформ всемирной организации и пояснил процесс планируемых преобразований.

Как сообщает Day.Az, об этом отметил Дюжаррик на брифинге для журналистов.

"Генсек четко обозначил 12 марта цель провести амбициозные реформы - не только для экономии средств, но и для большей эффективности", - сказал он.

Он выделил три направления: оптимизацию использования ресурсов, пересмотр устаревших мандатов и структурные изменения системы ООН, причем последние два требуют одобрения государств-членов.

Представитель подчеркнул, что утечка документа - часть рабочего процесса: "Мы запросили предложения у сотрудников, включая нестандартные идеи". "Генсек представит отчет странам-участницам в ближайшие недели", - добавил Дюжаррик.

Отметим, что накануне агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный шестистраничный меморандум, подготовленный рабочей группой генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщило, что ООН рассматривает радикальную реструктуризацию с объединением ключевых подразделений и перераспределением ресурсов. Документ предлагает консолидировать десятки агентств в четыре основных направления.