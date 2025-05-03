Аварийная посадка самолета остановила игру в гольф в США

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в Сумгайыте - ФОТО

2 мая 10:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 023