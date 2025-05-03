https://news.day.az/world/1749924.html Аварийная посадка самолета остановила игру в гольф в США - ВИДЕО Аварийная посадка небольшого частного самолета прервала игру в гольф в Riviera Country Club в Калифорнии. Все трое находившихся в самолёте людей, как и гольфисты не пострадали.
Аварийная посадка самолета остановила игру в гольф в США - ВИДЕО
Аварийная посадка небольшого частного самолета прервала игру в гольф в Riviera Country Club в Калифорнии.
Все трое находившихся в самолёте людей, как и гольфисты не пострадали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре