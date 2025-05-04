Глава Пентагона встретится с Нетаньяху

Глава Пентагона Пит Хегсет в понедельник, 12 мая, нанесет свой первый рабочий визит в качестве главы Пентагона в Израиль. Там он встретится с премьером страны Биньямином Нетаньяху, информирует портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хегсет планирует отправиться в Израиль перед поездкой президента Трампа на Ближний Восток... Это будет первая поездка Хегсета в Израиль с того момента, как он занял свой пост...", - сказано в статье.

В Израиль Хегсет прибудет 12 мая. Кроме Нетаньяху, он встретится с министром обороны страны Исраэлем Кацем.