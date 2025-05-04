Франция погружается в многомиллиардные долги

Стоимость обслуживания госдолга Франции в ближайшие годы может возрасти до 100 миллиардов евро в год. Об этом заявил премьер-министр республики Франсуа Байру в интервью Le Journal du Dimanche (JDD), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что это представляет большой риск для суверенитета страны, так как "это равно бюджетам на образование и оборону вместе взятым".

По словам премьера, резкого роста стоимости обслуживания госдолга достаточно, чтобы погрузить республику в экономический и финансовый кризис исторического масштаба.

Для решения этой проблемы Байру планирует разработать и вынести на референдум реформы государственного управления и расходов казны.