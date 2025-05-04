https://news.day.az/world/1750076.html Почему не стоит путешествовать в Китае на майские праздники - ВИДЕО Почему не стоит путешествовать в Китае на майские праздники, или ехать только после 5 мая - если вы, конечно, не хотите сами посчитать миллиард китайцев. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Почему не стоит путешествовать в Китае на майские праздники - ВИДЕО
Почему не стоит путешествовать в Китае на майские праздники, или ехать только после 5 мая - если вы, конечно, не хотите сами посчитать миллиард китайцев.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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