Почему не стоит путешествовать в Китае на майские праздники

Почему не стоит путешествовать в Китае на майские праздники, или ехать только после 5 мая - если вы, конечно, не хотите сами посчитать миллиард китайцев.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.