Трамп оценил возможность баллотироваться на третий срок

Лидер США Дональд Трамп оценил возможность баллотироваться на третий президентский срок. В беседе с NBC он заявил, что хотел бы ограничиться двумя президентскими сроками, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я буду президентом, который был у власти восемь лет, два срока. Я всегда считал это очень важным", - сказал американский глава.

Как отметил Трамп, очень многие люди хотели бы его избрания на третий срок. Однако, как подчеркнул политик, американские законы не позволяют этого сделать. "Это не то, к чему я стремлюсь", - также добавил он.