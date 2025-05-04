Одна из стран выходит из ЮНЕСКО

Никарагуа вышла из состава ЮНЕСКО в знак протеста после того, как газета La Prensa была удостоена Всемирной премии ЮНЕСКО "За вклад в дело свободы печати".

Как сообщает Day.Az, в заявлении МИД Никарагуа отмечается, что это издание известно своей деятельностью против правительства, пропагандой насилия и поддержкой антиценностей.

"Глубоко постыдно, что ЮНЕСКО выступает организатором и, по сути, соучастником действий, которые оскорбляют и попирают глубинные ценности национальной самобытности и культуры Никарагуа, лишены объективности и дискредитируют саму организацию.

В связи с этим правительство Никарагуа информирует о своем суверенном и окончательном решении выйти из организации", - говорится в письме министра иностранных дел, адресованном Генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

В ответ глава ЮНЕСКО заявила, что организация "сожалеет о данном решении", утверждая при этом, что данный шаг "лишит народ Никарагуа возможностей сотрудничества, особенно в сферах образования и культуры".