Арагчи собирается в Индию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 8 мая отправится с визитом в Индию.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исмаил Бегаи.

По его словам, визит главы МИД Ирана в Пакистан завершится сегодня. Аббас Арагчи посетит Индию 8 мая для участия в заседании Совместной ирано-индийской комиссии.

Следует отметить, что в настоящее время министр находится в Пакистане, где он выполняет роль посредника между Индией и Пакистаном после теракта, произошедшего в апреле в контролируемом Индией Кашмире, в результате которого погибли многочисленные туристы. Тегеран выразил готовность содействовать в снижении напряженности между двумя странами.