https://news.day.az/world/1750375.html ЦАХАЛ ударил по пусковым установкам ХАМАС в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пусковым ракетным установкам палестинского движения ХАМАС, расположенным в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
ЦАХАЛ ударил по пусковым установкам ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пусковым ракетным установкам палестинского движения ХАМАС, расположенным в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Заряженные и готовые к запуску ракетные установки ХАМАС были поражены и уничтожены Армией обороны Израиля в районе Хан-Юниса. Пусковые установки были нацелены на территорию Израиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что израильские военные зафиксировали несколько вторичных взрывов, указывающих на то, что установки были заряжены.
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