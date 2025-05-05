ЦАХАЛ ударил по пусковым установкам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пусковым ракетным установкам палестинского движения ХАМАС, расположенным в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Заряженные и готовые к запуску ракетные установки ХАМАС были поражены и уничтожены Армией обороны Израиля в районе Хан-Юниса. Пусковые установки были нацелены на территорию Израиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что израильские военные зафиксировали несколько вторичных взрывов, указывающих на то, что установки были заряжены.