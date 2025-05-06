Шеф Пентагона решил сократить офицерский состав армии США

Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ о сокращении высшего офицерского состава армии США. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, это может привести к конфликту с Конгрессом, который должен одобрить любые подобные изменения. Уточняется, что Хегсет призвал сократить 20 процентов четырехзвездных должностей в действующих вооруженных силах, 20 процентов всех генералов в Национальной гвардии и еще как минимум на 10 процентов сократить число генералов и адмиралов.

По словам шефа Пентагона, предлагаемые изменения стали результатом "обдуманного процесса", проведенного совместно с Объединенным комитетом начальников штабов, и направлены на максимальное повышение готовности и эффективности военных к потенциальному конфликту.

Министр подчеркнул, что американская армия должна быть "худой и злой", чтобы противостоять грядущим вызовам. "Больше генералов и адмиралов не равно большему успеху", - заключил он.