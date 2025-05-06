Судан разрывает дипотношения с ОАЭ

Судан решил разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) из-за поддержки ими повстанцев из сил быстрого реагирования (СБР).

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении совета по обороне и безопасности республики.

"Совет по обороне и безопасности решил объявить ОАЭ государством-агрессором, разорвать дипломатические отношения и отозвать посольство и генеральное консульство", - сказано в заявлении.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насире на севере страны произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки "Белая армия нуэров". Эта группировка имеет тесные связи с партией "Народно-освободительное движение Судана - в оппозиции" (НОДС-О). Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

3 мая международная гуманитарная организация "Врачи без границ" сообщила, что их больница в Олд-Фангаке в Южном Судане подверглась бомбардировке. Глава миссии Мамман Мустафа решительно осудил бомбардировку.