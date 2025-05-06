https://news.day.az/world/1750766.html На ирано-афганской границе произошел пожар На таможенном мосту, соединяющем Иран и Афганистан, произошёл крупный пожар. Как передает Day.Az, инцидент произошёл в районе контрольно-пропускного пункта Милак. По имеющимся данным, огнём были охвачены несколько грузовых автомобилей, находившихся на территории пункта пропуска.
На ирано-афганской границе произошел пожар
На таможенном мосту, соединяющем Иран и Афганистан, произошёл крупный пожар.
Как передает Day.Az, инцидент произошёл в районе контрольно-пропускного пункта Милак.
По имеющимся данным, огнём были охвачены несколько грузовых автомобилей, находившихся на территории пункта пропуска.
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