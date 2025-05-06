https://news.day.az/world/1750766.html

На ирано-афганской границе произошел пожар

На таможенном мосту, соединяющем Иран и Афганистан, произошёл крупный пожар. Как передает Day.Az, инцидент произошёл в районе контрольно-пропускного пункта Милак. По имеющимся данным, огнём были охвачены несколько грузовых автомобилей, находившихся на территории пункта пропуска.