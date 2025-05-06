Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц принял в Бундестаге присягу как новый, 10-й канцлер Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, церемонию вел телеканал Phoenix.

Ранее во вторник парламент ФРГ избрал Мерца канцлером во втором туре голосования и президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему и членам его кабинета министров грамоты о назначении. В Бундестаге Мерц получил 325 голосов при необходимых 316. Против его кандидатуры выступили 289 депутатов, 1 воздержался.