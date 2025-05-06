США могут ликвидировать торговый пакт с двумя странами

Американский президент Дональд Трамп не исключил возможности ликвидации трехстороннего договора США, Канады и Мексики о свободной торговле (USMCA).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава вашингтонской администрации, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

"USMCA хорош для всех стран. <...> В течение примерно года нам предстоят переговоры, чтобы скорректировать его или положить ему конец", - заявил Трамп. "Мы, возможно, начнем вновь вести переговоры [о содержании USMCA]. Если это вообще нужно. Не уверен, что теперь это необходимо", - добавил президент.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, способны ли какие-то предложения Карни на нынешней встрече привести к отмене решений Вашингтона о введении таможенных пошлин в отношении Оттавы. Президент в очередной раз выразил мнение о том, что США фактически субсидируют Канаду на сумму порядка $200 млрд в год. "Это очень значительная сумма. И американскому налогоплательщику трудно сказать: "Конечно, нам нравится это делать", - подчеркнул Трамп.

Договор USMCA был подписан в 2018 году по инициативе Трампа, который тогда занимал пост 45-го президента США. Он посчитал, что аналогичное торговое соглашение NAFTA не отвечает интересам Соединенных Штатов. Новый договор вступил в силу в 2020 году. Он может быть пересмотрен в 2026 году.

Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Затем американский лидер заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%".