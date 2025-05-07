Кобахидзе назван кандидатом на этот пост

Выдвижение кандидатуры действующего премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузии" только приветствуется, так как он и так принимает активное участие в партийных вопросах.

Как передает Day.Az, об этом заявил депутат от "Грузинской мечты" Леван Махашвили.

Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" изберут в среду, 7 мая, на съезде партии. Место председателя партии стало вакантно после того как Ираклий Гарибашвили, занимавший этот пост с февраля 2024 года, 25 апреля заявил, что уходит из политики.

"Кто станет председателем партии - заранее сказать не могу, но если будет выдвинута кандидатура (Кобахидзе - ред.) на пост руководителя партии, я это только приветствую, и для него это не будет ново, ведь он уже занимал этот пост. Он и с позиции премьер-министра активно участвовал в партийных вопросах", - заявил Махашвили.