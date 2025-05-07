В Германии завершился процесс формирования кабмина

Процесс создания в Германии нового правительства завершен, министры принесли присягу в Бундестаге.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте парламента ФРГ.

С этого момента канцлер Фридрих Мерц и 17 его министров могут официально приступить к исполнению обязанностей. Первое заседание правительства пройдет 6 мая, на котором будет рассмотрен вопрос сокращения должностей 25 уполномоченных и координаторов кабмина. В новом правительстве Германии 10 мужчин и 8 женщин.

Ранее парламент ФРГ избрал Мерца канцлером во втором туре голосования и президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему и членам его кабинета министров грамоты о назначении. В Бундестаге Мерц получил 325 голосов при необходимых 316. Против его кандидатуры выступили 289 депутатов, 1 воздержался. В первом туре он потерпел историческое фиаско, набрав всего 310 голосов при том, что фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока, объединяющего ХДС и ХСС, занимают в Бундестаге 328 мест. В истории ФРГ еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование.