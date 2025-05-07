ЕС готовит новые пошлины

Евросоюз планирует ввести дополнительные тарифы на американские товары на сумму 100 миллиардов евро, или 113 миллиардов долларов, в случае, если торговые переговоры не дадут желаемого для блока результата.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующие предложения будут представлены государствам-членам ЕС уже в среду, а консультации продлятся месяц, прежде чем список товаров, на которые могут быть наложены пошлины, окончательно сформируется. За это время он может измениться.

Издание напомнило, что переговоры между ЕС и США о тарифах начались в прошлом месяце, однако достигли незначительного прогресса, поэтому ожидается, что большая часть американских тарифов останется в силе.

Источники Bloomberg рассказали, что новый список контрмер ЕС дополнят уже действующие пошлины на товары из США на сумму 21 миллиард евро, введенные в ответ на 25% пошлины Трампа на экспорт стали и алюминия. В начале этого месяца ЕС согласился отложить на 90 дней введение этих мер после того, как США снизили свою взаимную ставку на большинство экспортных товаров ЕС с 20% до 10%, пока продолжаются переговоры.

В ЕС заявили, что пошлины США "являются неоправданными и наносят экономический ущерб по обе стороны Атлантики".

"Эта ситуация неприемлема, и мы не можем позволить себе оставаться бездействующими", - заявил во вторник в Страсбурге председатель Еврокомиссии по вопросам торговли Марош Шефчович.