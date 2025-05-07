Пакистан сбил два истребителя ВВС Индии

Служба противовоздушной обороны Пакистана сбила два истребителя французского производства Rafale, состоявших на вооружении воздушных сил Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал SAMAA TV со ссылкой на источники в службах безопасности исламской республики.

Ранее индийская армия сообщала об открытии пакистанской стороной артиллерийского огня на линии контроля. Поступают сообщения о перестрелках в разных районах на границе.