https://news.day.az/world/1750893.html Очередной скандал в армянской полиции - девять арестованных В Армении в результате проведенной Антикоррупционным комитетом специальной операции арестованы 9 полицейских. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян. Полицейские обвиняются в сокрытии преступления и совершении служебного подлога.
Очередной скандал в армянской полиции - девять арестованных
В Армении в результате проведенной Антикоррупционным комитетом специальной операции арестованы 9 полицейских.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.
Полицейские обвиняются в сокрытии преступления и совершении служебного подлога.
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