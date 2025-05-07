Очередной скандал в армянской полиции

В Армении в результате проведенной Антикоррупционным комитетом специальной операции арестованы 9 полицейских.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

Полицейские обвиняются в сокрытии преступления и совершении служебного подлога.