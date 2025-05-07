https://news.day.az/world/1750893.html

Очередной скандал в армянской полиции - девять арестованных

В Армении в результате проведенной Антикоррупционным комитетом специальной операции арестованы 9 полицейских. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян. Полицейские обвиняются в сокрытии преступления и совершении служебного подлога.