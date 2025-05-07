В Пакистане разблокировали X

X стала доступна на территории Пакистана после почти 15 месяцев ее блокировки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Управления электросвязи Пакистана (PTA) газете Dawn.

Отмечается, что все желающие теперь могут пользоваться X без VPN.

Доступ к X с 17 февраля 2024 года был заблокирован в Пакистане в соответствии с решением МВД. В ведомстве уточняли, что платформа не предоставила PTA возможности контролировать распространяемые с ее помощью новости и информацию, создав высокую вероятность публикации фейковых новостей.