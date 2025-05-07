Брюссель собрался ударить по одной из крупнейших корпораций США

Если переговоры Брюсселя с Вашингтоном провалятся, то Европейская комиссия может обложить пошлинами самолеты корпорации Boeing.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Financial Times.

Всего же власти Евросоюза собираются ввести пошлины на американские товары на сумму в 100 миллиардов евро. Однако данные меры будут приняты только в том случае, если ЕС не сможет добиться прогресса в переговорах о тарифах. Кроме того, такие шаги должны будут одобрить большинство стран - членов Евросоюза.

Кроме гражданских самолетов, европейские тарифы распространятся на химическую продукцию. До этого ЕС приостановил введение ответных пошлин на американские товары на сумму 21 миллиард евро.