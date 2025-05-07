https://news.day.az/world/1751091.html Польша отказалась от репараций Германии Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб в годы Второй мировой войны. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Мы не будем об этом просить. Это вопрос для обдумывания всеми сторонами", - подчеркнул он.
Польша отказалась от репараций Германии
Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб в годы Второй мировой войны.
Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы не будем об этом просить. Это вопрос для обдумывания всеми сторонами", - подчеркнул он.
По словам Туска, решение о выплате репараций было принято "в коммунистические времена". Тогда Варшава якобы "не могла ничего сказать". При этом премьер Польши отметил, что Германия так и не выплатила репарации за ущерб времен войны.
В прошлом году Туск говорил о том, что Польшу вместо репараций за Вторую мировую войну (ВМВ) может устроить военное сотрудничество с Германией.
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