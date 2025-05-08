https://news.day.az/world/1751348.html Турция обеспокоена конфликтом между Пакистаном и Индией Турция выразила обеспокоенность обострением конфликта между Пакистаном и Индией. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА из Стамбула, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Судани в Анкаре.
Турция обеспокоена конфликтом между Пакистаном и Индией
Турция выразила обеспокоенность обострением конфликта между Пакистаном и Индией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА из Стамбула, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Судани в Анкаре.
Глава государства подчеркнул, что Анкара прилагает усилия к снижению напряжённости и продвижению диалога, несмотря на усиливающуюся эскалацию между сторонами.
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