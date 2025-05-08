Турция обеспокоена конфликтом между Пакистаном и Индией

Турция выразила обеспокоенность обострением конфликта между Пакистаном и Индией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА из Стамбула, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Судани в Анкаре.

Глава государства подчеркнул, что Анкара прилагает усилия к снижению напряжённости и продвижению диалога, несмотря на усиливающуюся эскалацию между сторонами.