Трамп может повысить налоги для богатых американцев

Президент США Дональд Трамп хочет повысить подоходный налог для американцев с годовым доходом от $2,5 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, Трамп уже обсудил этот вопрос со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Речь идет о введении налога в 39,6%, он будет распространятся на людей с индивидуальным доходом от $2,5 млн или на семейные пары с общим доходом от $5 млн. Кроме того, американский лидер хочет отменить налоговые льготы для руководителей фондов прямых инвестиций и венчурных компаний.

В настоящее время максимальная ставка подоходного дохода в США равняется 37%. Повышение, указывает агентство, помогло бы администрации Трампа покрыть потери от упразднения налога на чаевые и на сверхурочную работу, за которое выступает хозяин Белого дома.

При этом в конце апреля Трамп называл идею повышения налога для американцев-миллионеров разрушительной. Беседуя с журналистами в Белом доме, он в том числе говорил, что такая мера может подтолкнуть многих состоятельных людей покинуть США.