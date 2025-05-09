В Иране пропали без вести более 10 рабочих

В Иране пропали 11 рабочих после взрыва в порту Шахид-Раджаи

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, исполнительный секретарь Дома рабочих иранской провинции Хормозган Исмаил Гаджизаде сообщил о пропаже 11 человек в порту Шахид-Раджаи. По его словам, информации об их местонахождении и судьбе на данный момент нет.

Одновременно Министерство юстиции Хормозгана уточнило официальные данные о числе погибших в результате серии взрывов, произошедших в порту несколько дней назад. Ранее сообщалось о 70 жертвах, однако сейчас их число снижено до 57. Как объяснили власти, расхождение возникло из-за того, что фрагменты тел были собраны в разные упаковки, что вызвало ошибку в подсчёте.

Напомним, 26 апреля на территории порта Шахид-Раджаи, расположенного на побережье Персидского залива, произошёл мощный взрыв на складе, где хранились опасные грузы и химикаты. По данным телеканала IRIB, детонация произошла в топливном резервуаре, что привело к пожару и обрушению одного из зданий. Работа порта была приостановлена. Причиной трагедии, по версии властей, стала халатность.