Индия готовит резервистов на фоне напряжённости с Пакистаном

Правительство Индии дало разрешение командующему вооруженными силами привлечь территориальные войска - добровольческие резервные формирования - для оказания поддержки национальной армии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India.

В официальном сообщении отмечается, что территориальные войска будут задействованы "для обеспечения необходимой охраны и поддержки регулярных вооруженных сил". Этот шаг был предпринят в связи с продолжающимся военным конфликтом между Индией и Пакистаном.

Также было указано, что руководство страны уполномочило начальника штаба армии призывать "каждого офицера и каждого зачисленного в территориальные войска" для выполнения поставленных задач.