Концерт Metallica вызвал землетрясение

Концерт американской рок-группы Metallica в Блэксберге (штат Вирджиния, США) вызвал землетрясение, передает Day.Az со ссылкой на Fox.

Metallica выступала на местном футбольном стадионе. Во время исполнения интро к песне Enter Sandman 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение.

Это подтвердила сейсмологическая обсерватория Virginia Tech (VTSO) - пик подземных толчков совпал со временем начала исполнения Enter Sandman.

Директор VTSO Мартин Чепмен добавил, что толчки зафиксировал сейсмограф, расположенный примерно в полутора километрах от стадиона.