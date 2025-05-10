https://news.day.az/world/1751581.html В Пакистане заявили об ударе Индии по трем авиабазам Самолеты Индии выпустили ракеты по трем пакистанским авиабазам. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.
В Пакистане заявили об ударе Индии по трем авиабазам
Самолеты Индии выпустили ракеты по трем пакистанским авиабазам.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.
"Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики", - говорится в сообщении.
По словам Чаудри, в результате удара ущерба нанесено не было.
В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию "Синдур", атаковав несколько объектов "террористической инфраструктуры" на территории Пакистана. Исламабад нанес ответные удары.
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