Американская инвесткомпания может купить долю в «Турецком потоке»

Американская инвестиционная компания Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в портфеле инфраструктурных активов, который включает участок маршрута газопровода "Турецкий поток" на территории Болгарии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что компания недавно подписала соглашение о неразглашении с болгарским газовым оператором Bulgartransgaz. Также представители Elliott Investment Management в конце апреля провели встречу с правительством Болгарии, следует из материала.

WSJ пишет, что переговоры находятся на начальной стадии. Ожидается, что в рамках сделки компания может получить доступ к инфраструктурным объектам, к сети data-центров, кабелям передачи данных и другим активам. При этом размер инвестиций не уточняется.