В Антарктиде впервые обнаружили «ледник-пират»

Британские ученые из Университета Лидса выявили необычный случай на Южном полюсе: ледник Колер-Ист в Западной Антарктиде "ворует" лед у соседнего Колер-Уэст с беспрецедентной скоростью. Это явление, названное "ледяным пиратством", произошло всего за 18 лет - в сотни раз быстрее, чем считалось возможным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале The Cryoshpere (TC).

Как показали спутниковые наблюдения ЕКА, NASA и других космических агентств, Колер-Ист ускорился на 87% (до 700 м/год), а Колер-Уэст замедлился на 10%. Это случилось из-за изменения наклона поверхности из-за разной скорости таяния. Более быстрый ледник буквально перетягивает массу у соседа.

Шельфовые ледники Кроссон и Дотсон, питающиеся этими потоками, начали разрушаться с разной интенсивностью.

По словам исследователей, процесс может ускорить подъем уровня моря, угрожая 410 млн человек к 2100 году.

"Это первый случай, когда мы видим перенаправление ледовых потоков в реальном времени", - отметила ведущий автор работы, доктор Хизер Селли.

Данные помогут улучшить прогнозы потерь льда и адаптацию к климатическим изменениям.