Глава ВМС Британии подал в отставку из-за романа с подчиненной

Главнокомандующий военно-морскими силами (ВМС) Великобритании адмирал Бен Ки подал в отставку из-за романа с подчиненной.

Как передает Day.Az, об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Люди, приближенные к ситуации, рассказали, что Ки ранее осведомлял своих коллег о желании покинуть пост главы ВМС летом, так как его не устраивали внутренние процессы, протекающие в ведомстве. Однако ему "по личным соображениям" пришлось подать в отставку раньше, как они считают, после раскрытия его отношений с подчиненной. По факту инцидента ведется расследование в министерстве обороны Британии.

"Первый морской лорд-адмирал сэр Бен Ки отошел от руководства военно-морскими силами. Обязанности адмирала временно будет исполнять второй морской лорд-вице-адмирал Мартин Коннелл, до тех пор пока не будет объявлена ​​постоянная замена", - говорится в публикации.

Параллельно с этим в ведомстве проводятся беседы с кандидатами на пост нового главы ВМС. От конкретных комментариев по делу представители министерства, как отмечают британские журналисты, отказались. В FT отметили, что Ки отсутствовал на мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, которые отмечались в Британии 8 мая.