КНР готова отстаивать многосторонность со странами Латинской Америки

Китай готов укреплять координацию со странами Латинской Америки, чтобы отстаивать международную многосторонность и противодействовать односторонним действиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал помощник министра иностранных дел (в ранге заместителя министра) Китая Мяо Дэюй на пресс-конференции, состоявшейся во внешнеполитическом ведомстве в преддверии 4-й министерской встречи форума "Китай - Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК)".

Предстоящую министерскую встречу проведет член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И. На ней будут присутствовать главы МИД и представители государств - членов СЕЛАК, руководители международных организаций, связанных с латиноамериканским регионом. Как сообщили ранее в МИД КНР, на мероприятии выступит с речью председатель КНР Си Цзиньпин.