Макрон в центре скандала

- что он прятал на ночной встрече в Киеве?

Репортеры застали врасплох французского главу Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и немецкого канцлера Фридриха Мерца в ходе их ночной встречи в украинской столице.

Как передает Day.Az, о поведении лидера Франции рассказал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

По его словам, "воинственный идиот Макрон почувствовал себя неуютно, когда операторы прибыли в самый разгар их ночной посиделки".

Флориан напомнил, что после прихода журналистов Макрон поспешно спрятал от камер небольшой предмет, похожий на пакетик с белым веществом. К настоящему моменту содержимое этого предмета все еще неизвестно.