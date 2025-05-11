https://news.day.az/world/1751918.html Макрон в центре скандала - что он прятал на ночной встрече в Киеве? Репортеры застали врасплох французского главу Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и немецкого канцлера Фридриха Мерца в ходе их ночной встречи в украинской столице. Как передает Day.Az, о поведении лидера Франции рассказал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Макрон в центре скандала - что он прятал на ночной встрече в Киеве?
Репортеры застали врасплох французского главу Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и немецкого канцлера Фридриха Мерца в ходе их ночной встречи в украинской столице.
Как передает Day.Az, о поведении лидера Франции рассказал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
По его словам, "воинственный идиот Макрон почувствовал себя неуютно, когда операторы прибыли в самый разгар их ночной посиделки".
Флориан напомнил, что после прихода журналистов Макрон поспешно спрятал от камер небольшой предмет, похожий на пакетик с белым веществом. К настоящему моменту содержимое этого предмета все еще неизвестно.
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