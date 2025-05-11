Британскую разведку впервые возглавит женщина

Барбара Вудворд, нынешний посол Великобритании в ООН, является основным кандидатом на пост первой женщины-главы МИ-6 .

Как передает Day.Az, об этом пишет The Sunday Times.

Издание сообщает, что интервью с кандидатами на пост главы спецслужбы состоялись на прошлой неделе, и все трое участников, которые прошли в финальный этап, были женщинами, две из которых также были офицерами MI6. Глава спецслужбы, сэр Ричард Мур оставит свою должность осенью после пяти лет работы на позиции главы MI6.

Отметим, что Барбара Вудворд - британский дипломатический деятель. В настоящее время является постоянным представителем Великобритании при ООН, ранее с 2015 по 2020 год занимала должность посла Великобритании в Китае, став первой женщиной на этом посту.