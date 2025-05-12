Катар ответил на вопросы о роскошном подарке Трампу

Пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари в интервью газете Politico сообщил, что власти Катара пока не решили, передадут ли президенту США Дональду Трампу самолет Boeing 747-8 за $400 млн в качестве подарка, передает Day.Az.

По словам Аль-Ансари, данный вопрос в настоящее время находится на рассмотрении, окончательное решение еще не принято.

До этого американский телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа готовится принять самолет Boeing 747-8 в подарок от королевской семьи Катара.

По данным телеканала, Катар может передать самолет на следующей неделе. При этом Трамп уже осмотрел воздушное судно, когда оно приземлялось в аэропорту Уэст-Палм-Бич в феврале.