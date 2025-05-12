В Болгарии могут провести референдум по вступлению в еврозону

Президент Болгарии Румен Радев предложил провести референдум по вопросу вступления страны в еврозону.

Как передает Day.Az, об этом сообщает болгарское агентство БТА.

"Как президент, я убежден, что введение единой европейской валюты может и должно быть осуществлено на основе убедительного национального консенсуса", - заявил Радев.

Издание отмечает, что вопрос референдума, предложенного болгарским лидером, сформулирован следующим образом: "Согласны ли вы, чтобы Болгария перешла на единую европейскую валюту евро в 2026 году?"