https://news.day.az/world/1752020.html В Болгарии могут провести референдум по вступлению в еврозону Президент Болгарии Румен Радев предложил провести референдум по вопросу вступления страны в еврозону. Как передает Day.Az, об этом сообщает болгарское агентство БТА. "Как президент, я убежден, что введение единой европейской валюты может и должно быть осуществлено на основе убедительного национального консенсуса", - заявил Радев.
В Болгарии могут провести референдум по вступлению в еврозону
Президент Болгарии Румен Радев предложил провести референдум по вопросу вступления страны в еврозону.
Как передает Day.Az, об этом сообщает болгарское агентство БТА.
"Как президент, я убежден, что введение единой европейской валюты может и должно быть осуществлено на основе убедительного национального консенсуса", - заявил Радев.
Издание отмечает, что вопрос референдума, предложенного болгарским лидером, сформулирован следующим образом: "Согласны ли вы, чтобы Болгария перешла на единую европейскую валюту евро в 2026 году?"
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