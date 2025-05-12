В ЕК раскрыли шесть "постоянных структурных проблем" ВПК Европы

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Европы имеет шесть "постоянных структурных проблем", которые необходимо решить. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на сайт ЕК.

"Это фрагментация и спроса, и предложения (относительно небольшие военные заказы и множество видов однотипных, но несовместимых систем вооружений - "Газета.Ru"), бюрократические барьеры, недостаток сырья, необходимость успевать внедрять военные инновации, недостаток финансирования и недостаток квалифицированной рабочей силы", - сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что она сможет решить эти проблемы. Глава ЕК намерена работать со всеми представителями ВПК Европы.

В марте портал Euractiv сообщил, что Европейский союз столкнется с трудностями в попытках реализовать планы по милитаризации континента своими силами без участия США. По его данным, лишь немногие страны Европы располагают армией в 100 тысяч военнослужащих.