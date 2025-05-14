Умер экс-президент Уругвая

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, страдавший от рака, умер на 90-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Уругвая Яманду Орси.

"С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики", - написал он в X.

Мухика является важной фигурой для левого движения в Латинской Америке. В декабре прошлого года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его колумбийский коллега Густаво Петро навестили Мухику в Уругвае и наградили его высшими государственными наградами своих стран.