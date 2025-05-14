https://news.day.az/world/1752488.html Умер экс-президент Уругвая Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, страдавший от рака, умер на 90-м году жизни. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Уругвая Яманду Орси. "С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики", - написал он в X. Мухика является важной фигурой для левого движения в Латинской Америке.
Умер экс-президент Уругвая
Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, страдавший от рака, умер на 90-м году жизни.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Уругвая Яманду Орси.
"С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики", - написал он в X.
Мухика является важной фигурой для левого движения в Латинской Америке. В декабре прошлого года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его колумбийский коллега Густаво Петро навестили Мухику в Уругвае и наградили его высшими государственными наградами своих стран.
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