https://news.day.az/world/1752508.html Трамп заявил о достижении ключевых торговых соглашений с Китаем США и Китай достигли прорывных торгово-экономических договоренностей после встреч в Швейцарии. Как передает Day.Az, об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что, однако, сторонам необходимо согласовать мелкие детали.
Трамп заявил о достижении ключевых торговых соглашений с Китаем
США и Китай достигли прорывных торгово-экономических договоренностей после встреч в Швейцарии.
Как передает Day.Az, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
Он добавил, что, однако, сторонам необходимо согласовать мелкие детали.
Трамп сообщил, что в соответствии с достигнутыми соглашениями Китай согласился полностью открыть свои рынки для американского бизнеса.
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