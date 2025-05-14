Трамп заявил о достижении ключевых торговых соглашений с Китаем

США и Китай достигли прорывных торгово-экономических договоренностей после встреч в Швейцарии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что, однако, сторонам необходимо согласовать мелкие детали.

Трамп сообщил, что в соответствии с достигнутыми соглашениями Китай согласился полностью открыть свои рынки для американского бизнеса.