https://news.day.az/world/1752510.html Взрыв на складе боеприпасов в Индонезии - более 10 погибших В результате взрыва при утилизации старых боеприпасов в индонезийской провинции Западная Ява погибли не менее 13 человек. Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом на пресс-конференции сообщил представитель индонезийской армии Вахью Юдхаяна.
Взрыв на складе боеприпасов в Индонезии - более 10 погибших
В результате взрыва при утилизации старых боеприпасов в индонезийской провинции Западная Ява погибли не менее 13 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом на пресс-конференции сообщил представитель индонезийской армии Вахью Юдхаяна.
Инцидент произошёл в понедельник около 9:30 по местному времени в деревне Сагара, расположенной в округе Гарут. В числе погибших - четверо военнослужащих и девять местных жителей. Все пострадавшие были госпитализированы.
В настоящее время ведётся расследование причин взрыва.
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