Взрыв на складе боеприпасов в Индонезии

В результате взрыва при утилизации старых боеприпасов в индонезийской провинции Западная Ява погибли не менее 13 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом на пресс-конференции сообщил представитель индонезийской армии Вахью Юдхаяна.

Инцидент произошёл в понедельник около 9:30 по местному времени в деревне Сагара, расположенной в округе Гарут. В числе погибших - четверо военнослужащих и девять местных жителей. Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время ведётся расследование причин взрыва.