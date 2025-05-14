https://news.day.az/world/1752644.html Трамп может посетить Стамбул Президент США Дональд Трамп не исключил своей поездки в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Это возможность закончить войну. Я подумаю над этим [поездкой в Турцию - прим. ТАСС]. Завтрашний день у нас полностью занят, вы понимаете.
Трамп может посетить Стамбул
Президент США Дональд Трамп не исключил своей поездки в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Это возможность закончить войну. Я подумаю над этим [поездкой в Турцию - прим. ТАСС]. Завтрашний день у нас полностью занят, вы понимаете. Но я готов [изменить график], чтобы спасти жизни", - сказал он журналистам на борту президентского самолета. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.
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