В Мексике воздушный шар с людьми на борту загорелся

В Мексике на видео попал момент возгорания воздушного шара с людьми на борту. Его публикует издание La Nacion, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ЧП произошло утром в воскресенье, 11 мая, во время Первого фестиваля воздушных шаров в муниципалитете Энрике Эстрада, штат Сакатекас. Около 8:00 воздушный шар собирался взлететь и загорелся. Несмотря на начавшийся пожар, он поднялся в небо, но затем стал терять высоту.

На кадрах видно, как корзину охватило дымом. Один человек пытался удержаться за внешнюю веревку, но в итоге упал на поле вдали от населенных пунктов и не выжил. Еще двое пассажиров получили ожоги первой степени и попали в больницу, их жизни уже ничего не угрожает.

Правительство Сакатекаса подтвердило факт инцидента и заявило, что окажет поддержку и помощь пострадавшим. Прокуратура штата начала расследование по факту произошедшего. Известно, что предполагаемые организаторы фестиваля скрылись с места происшествия сразу после инцидента. Их разыскивают.