Президент Сирии прокомментировал решение Трампа

Решение президента США Дональда Трампа снять введенные против Сирии санкции является историческим и смелым.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в обращении к гражданам страны президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа. Трансляцию вел телеканал Al Hadath.

"Решение снять санкции было историческим и смелым. <...> Сегодня началась серьезная работа, а вместе с ней и возрождение современной Сирии", - сказал аш-Шараа.

"Новая Сирия приняла участие в важнейших международных форумах и конференциях, подняла свой флаг в ООН, сумела открыть закрытые двери и проложила путь к стратегическим отношениям с арабскими и западными странами", - подчеркнул глава администрации в Дамаске.

Аш-Шараа подтвердил, что "Сирия привержена улучшению инвестиционного климата, разработке экономического законодательства и предоставлению необходимых условий", которые позволят вносить вклад в восстановление и всестороннее развитие. "Мы приветствуем всех инвесторов в стране и за рубежом, наших арабских и турецких братьев, а также наших друзей по всему миру, и приглашаем воспользоваться возможностями, которые доступны в различных секторах", - сказал президент.

Ранее в среду Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Встреча президентов США и Сирии стала первой за 25 лет. Накануне американский лидер, выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, заявил, что США прекратят применение санкций в отношении Сирии.

В 2019 году Трамп подписал так называемый закон Цезаря. Этот документ дал американской администрации право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям. Санкции, введенные после подписания этого закона, усугубили экономический кризис в Сирии.