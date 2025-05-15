Зеленский завершил визит в Турцию и вылетел в Албанию

Президент Украины Володимир Зеленский завершил визит в Турцию и направляется в Албанию, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

В Албании президент Украины примет участие в Саммите европейского политического сообщества.

В Анкаре Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На пресс-конференции после встречи он высказался о переговорах между украинской и российской делегациями, которые должны пройти в Стамбуле.