https://news.day.az/world/1753047.html Зеленский завершил визит в Турцию и вылетел в Албанию - ВИДЕО Президент Украины Володимир Зеленский завершил визит в Турцию и направляется в Албанию, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ. В Албании президент Украины примет участие в Саммите европейского политического сообщества. В Анкаре Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский завершил визит в Турцию и вылетел в Албанию - ВИДЕО
Президент Украины Володимир Зеленский завершил визит в Турцию и направляется в Албанию, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.
В Албании президент Украины примет участие в Саммите европейского политического сообщества.
В Анкаре Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На пресс-конференции после встречи он высказался о переговорах между украинской и российской делегациями, которые должны пройти в Стамбуле.
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