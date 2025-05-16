Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Испании

У стадиона "Стейдж Фронт" в Барселоне, где проходит дерби между "Эспаньолом" и "Барселоной" в рамках 36-го тура Ла Лиги, произошел тревожный инцидент. Белый легковой автомобиль въехал в толпу болельщиков, собравшихся возле арены, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Как видно на видео, распространяемом в социальных сетях, машина направилась прямо в группу фанатов "Эспаньола". Личность водителя пока не установлена, информация о числе пострадавших и их состоянии уточняется.

Среди очевидцев заметен мужчина в футболке "Эспаньола" с испанским флагом в руках. Напомним, что фанатское сообщество "Эспаньола" традиционно ассоциируется с происпанскими взглядами, в отличие от части болельщиков "Барселоны", выступающих за независимость Каталонии.

Полиция проводит расследование и не исключает умышленный характер наезда. Матч был приостановлен, но позже возобновлен. Счет на момент перерыва - 0:0.