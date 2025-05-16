Япония приняла закон об активной киберобороне
Верхняя палата японского парламента приняла закон о так называемой активной кибернетической обороне, который дает правительству право даже в мирное время контролировать средства связи и наносить ответные удары по вредоносным серверам.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция голосования велась на сайте палаты.
Документ также обязывает администрацию энергетических, транспортных и других ключевых компаний немедленно сообщать властям о попытках хакерских атак. Он предусматривает создание сил кибербезопасности в составе представителей полиции и армии. На них возлагаются обязанности по активному пресечению попыток хакерской деятельности и установлению скрытого контроля за деятельностью государственных структур, частных корпораций, объектов инфраструктуры.
По требованию оппозиции в текст документа внесено положение о неукоснительном соблюдении конституционного положения о тайне частной переписки.
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